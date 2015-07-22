Модуль Philae комети Чурюмова-Герасименка знову зник із зв'язку

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на BBC News.

Останній раз спусковий апарат, розташований на поверхні комети 67Р (Чурюмова-Герасименко), виходив на зв'язок 9 липня 2015 року, а всі зусилля інженерів місії зв'язатися з ним поки не увінчалися успіхом.

В якості причини відсутності зв'язку вчені називають зміщення модуля Philae через його потрапляння в газовий потік. Це могло призвести або до поломки одного з його передавачів, або до некоректного положення його антени.

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На думку вчених, в даний час сонячного світла достатньо для освітлення батарей модуля. По мірі наближення до Сонця комета почне сильніше випускати матерію, і станція Rosetta (яка приймає сигнал від Philae) відійде від неї на більшу відстань.

Раніше УНІАН повідомляв, що зонд Philae, що знаходиться на поверхні комети 67Р/Чурюмова-Герасименко, після семимісячної перерви «прокинувся» і вийшов на зв'язок із Землею. Перерва в роботі пояснюється нестачею енергії в сонячних батареях зонда. Спуск зонда з орбітального апарата Rosetta був проведений 12 листопада минулого року (це була перша м'яка посадка тіла з Землі на ядро комети).