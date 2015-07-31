Астрофізики дійшли висновку, що близько 30% зірок в нашій галактиці змінили свої орбіти

Статтю про своє відкриття вчені опублікували в The Astrophysical Journal, передає РИА Новости.

"В нашому сучасному світі багато людей переїжджають подалі від рідних місць. Ми з'ясували, що це так само вірно і для зірок у нашій галактиці — близько 30% з них зробили довгу подорож від орбіт, на яких народилися", — наводяться в повідомленні слова провідного автора дослідження, вченого Майкла Хайдена з New Mexico State University.

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До несподіваного висновку про те, що третина зірок Чумацького Шляху здійснила подорож по галактиці, вчені прийшли після дослідження хімічних спектрів, тобто хімічного складу світил. "Вивчивши хімічний склад зірки ми можемо дізнатися про її походження та історію життя", — говорить Хайден. Підрахувавши кількість важких елементів у світилі, астрономи можуть визначити, в якій частині галактики народилася зірка.

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Раніше УНІАН повідомляв, що астрофізики з Великобританії, Ізраїлю та Іспанії вперше відкрили систему з п'яти невеликих зірок, дві з яких розташовані на екстремально близькій одна до одної відстані.