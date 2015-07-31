Вчені США з'ясували, що магнітне поле Землі на 700 мільйонів років старше ймовірного віку

До такого висновку прийшла група американських учених під керівництвом геофізика з Рочестерського університету (штат Нью-Йорк) Джона Тардуно, що опублікувала результати своїх досліджень у журналі Science, повідомляє ТАСС.

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Як з'ясували фахівці, магнітне поле Землі виникло принаймні 4,2 млрд років тому. Колись вважалося, що воно з'явилося 3,5 млрд років тому, приблизно через 1 млрд років після формування планети.

За словами Тардуно, про це свідчать результати вивчення вкраплень мінералу магнетиту в кристалах іншого мінералу - циркону, які зберігають у своїй "пам'яті" дані про магнітне поле вже протягом мільярдів років. Вони були взяті для дослідження в районі Джек-Хіллс на заході Австралії, де збереглися найдавніші гірські породи на поверхні Землі.

Тардуно нагадав, що магнітне поле захищає Землю від сонячного вітру - потоку іонізованих частинок з сонячної корони, забезпечуючи захист всього біологічного життя. "Без нього планета була б зовсім безлюдній", - зазначив він.

"4 млрд років тому сонячний вітер був набагато сильніше, а його руйнівні здібності були в 10 разів більше, ніж зараз, - підкреслив геофізик. - Без магнітного щита атмосфера Землі не збереглася б, і вода на її поверхні зникла б".

Вважається, що Марс, що володіє вкрай слабким магнітним полем, позбувся запасів води як раз із-за впливу сонячного вітру. Вчені припускають, що з цієї ж причини вологу в своїй атмосфері втратила Венера.