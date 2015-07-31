Вакцина від Еболи показала 100-відсоткову ефективність під час випробувань - ВООЗ
Попередні результати клінічних випробувань вакцини проти вірусу Ебола в Гвінеї показали її вкрай високу ефективність.
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Світ стоїть на порозі відкриття ефективної вакцини від смертельної хвороби, йдеться у заяві.
Вакцина захистила окремих людей від вірусу в 100% випадків, але потрібні додаткові дані для оцінки її ефекту на колективний імунітет (захист усього населення від вірусу, коли пройшла вакцинацію лише його частина).
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Випробування проводили на тисячах людей, близькі яких були заражені Еболою. Через 10 днів після контакту з носієм вірусу ніхто з них не захворів.
Вакцина поки не ліцензована, але наразі вже триває підготовка до її поширення.
Понад 11 тисяч осіб померли від вірусу Ебола відтоді, як спалах вірусу почався у Гвінеї в грудні 2014 року.