NASA опублікувало фотографію МКС на тлі повного Місяця

Про це повідомляється на сайті NASA.

Міжнародну космічну станцію, на якій зараз працюють 6 осіб, можна побачити ближче до центру знімка.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у ніч на 1 липня жителі Землі мали можливість побачити рідкісне явище: другий повний Місяць за місяць. Термін "блакитний Місяць" астрономи використовують для позначення другої повні в межах одного місяця.