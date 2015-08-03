NASA опублікувало фотографію МКС на тлі повного Місяця
06:49, 03 серпня 2015Наука та IT
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NASA опублікувало фотографію Міжнародної космічної станції, яка проходила на тлі повного Місяця 2 серпня 2015 року.
Силует МКС темного кольору видно ближче до центру знімка (натисніть на зображення для його збільшення) / NASA
Про це повідомляється на сайті NASA.
Міжнародну космічну станцію, на якій зараз працюють 6 осіб, можна побачити ближче до центру знімка.
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Раніше УНІАН повідомляв, що у ніч на 1 липня жителі Землі мали можливість побачити рідкісне явище: другий повний Місяць за місяць. Термін "блакитний Місяць" астрономи використовують для позначення другої повні в межах одного місяця.
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