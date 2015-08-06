NASA опублікувало фотографії Місяця на тлі Землі

В ході "фотосесії" Місяця на тлі Землі, що відбулася 16 липня, вдалося зробити серію знімків, в яких дуже добре видно темна сторона Місяця, яка не спостерігається з Землі, передає DT.ua.

Знімки були зроблені за допомогою космічного апарату Deep Space Climate Observatory, який був запущений в космос в 2015 році і є обсерваторією, що стежить за атмосферою Землі, сонячним вітром і викидом корональної маси Сонця.

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Космічний апарат знаходиться на орбіті в так званій точці Лагранжа L1 в 1,5 мільйона кілометрів від Землі, звідки можна вести постійне спостереження за освітленою стороною нашої планети і Сонцем.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA опублікувало фотографію Міжнародної космічної станції, яка проходила на тлі повного Місяця 2 серпня 2015 року.