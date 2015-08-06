NASA необхідно 490 мільйонів доларів для доставки астронавтів на МКС на кораблі "Союз"

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як наголошується в листі директора NASA Чарльза Болдена, ці кошти необхідні на оплату польотів шести американських астронавтів, які вирушать на станцію до 2017 року.

Болден також зазначає, що конгрес США не приділяв належної уваги розвитку комерційної програми космічних запусків, тому керівництву NASA доводиться продовжувати контракт з Роскосмосом.

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Раніше NASA просила у влади США кошти на підтримку космічних проектів приватних компаній Space X і Boeing.

Американські астронавти почали літати на станцію на російських кораблях у 2012 році після того, як була припинена експлуатація шатлів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня космічний корабель «Союз ТМА-17М» з трьома космонавтами на борту здійснив успішну процедуру стикування з Міжнародною космічною станцією, незважаючи на проблеми з розкриттям однієї з сонячних батарей.