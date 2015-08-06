Лічильник на YouTube припинить завмирати на позначці в 301 перегляд
Відеохостинг YouTube оголосив про відмову від функції, через яку лічильник переглядів популярних роликів завмирав на позначці «301+».
Про це повідомляє Meduza.
Як пояснює компанія, сервіс спеціально заморожував лічильник на кілька годин на цьому значенні, поки не будуть перевірені перегляди (це робиться, щоб відсіяти накрутки з допомогою роботів).
Тепер же лічильник буде відразу додавати ті перегляди, в реальності яких YouTube упевнений, тоді як підозрілі будуть перевірятися паралельно системою.
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Як повідомляв УНІАН, у Google упевнені, що віртуальна реальність будуть відігравати важливу роль в житті користувачів і вважають цей сегмент гідним інвестицій. Разом з тим у компанії вважають неможливим зараз спрогнозувати, які саме технології її створення виявляться затребуваними в підсумку.
Представник Google відзначив, що основні розробки YouTube зараз сфокусовані в мобільній сфері. У той же час, деякі ініціативи YouTube розвиваються не так швидко.