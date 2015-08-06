Вчені NASA запустили 3D-симулятор, який дозволяє керувати Curiosity не виходячи з дому
16:06, 06 серпня 2015Наука та IT
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Вчені NASA запустили 3D-симулятор, який дозволяє керувати моделлю марсохода Curiosity, і повторити разом з ним його найвідоміші маршрути.
Марсохід Curiosity / NASA/ JPL-Caltech/ MSSS
Для того, щоб це зробити, досить просто зайти на сторінку Experience Curiosity на сайті NASA, передає DT.UA.
Симулятор побудований таким чином, що дозволяє користувачеві повністю управляти марсоходом і його окремими частинами. Крім того, під час руху користувач зможе розглянути з усіх боків самого робота, і види поверхні Марса, які будуть потрапляти на його шляху.
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Користувач зможе повторити знамениті маршрути робота. Крім того, за допомогою симулятора можна вживу поспостерігати за тим, як Curiosity зробив "селфі" в річницю перебування на поверхні планети.
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