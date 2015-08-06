Астроном заявив про безліч місяців навколо Землі

Про це науковець розповів на конференції Міжнародного астрономічного союзу в Гонолулу серпня 2015 року, повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання Science News.

«Це не вигадка, але поки що відомий лише один з таких міні-місяців», — нагадав Джедіке про небесне тіло розміром близько трьох метрів. Воно було відкрито в 2006 році і приблизно рік провело на орбіті Землі, перед тим, як залишити її.

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Джедіке представив розрахунки, згідно з якими Земля зазвичай захоплює космічні об'єкти розміром із пральну машину і через кілька місяців вони залишають її орбіту. Міні-місяці розміром від п'ятдесяти сантиметрів до метра десятками рояться навколо нашої планети.

Через малі розміри ці супутники дуже важко виявити. Учений сподівається зафіксувати їх у найближчі роки за допомогою телескопа Subaru на Гаваях.