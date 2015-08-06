Вчені з'ясували, яка країна в світі споживає найбільше молока

Швеція, Данія та інші країни Скандинавії споживають максимальну кількість молока на Землі – близько 1,6 склянки на день, тоді як країни Карибського басейну п'ють більше за всіх газованої води та інших шкідливих солодких напоїв, з'ясували вчені, які підготували звіт за вживання різних видів напоїв у всіх куточках Землі.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал PLoS One.

"Як виявилося, географічне розташування людей було визначальним чинником того, які напої і в якій кількості вони пили. Наприклад, в Мексиці та в країнах Карибського моря вживання газованої води і домашніх солодких напоїв було максимальним. Використовуючи ці дані, ми можемо перейти від однотипних і неефективних дієтичних політик до таких заходів, які будуть відповідати поточній ситуації в кожній конкретній країні", — заявляє Даріуш Мозафаррян (Dariush Mozafarrian) з університету Тафтса в Бостоні (США).

Мозафаррян та його колеги підготували звіт, в рамках якого вони представили дані щодо вживання різних безалкогольних напоїв в 187 країнах світу, на підставі чого розкрили чітку географічну прив'язку певного типу напоїв до кожного з регіонів планети.

Приміром, жителі Швеції та Фінляндії, інших країн Скандинавії, а також Ісландії споживали рекордну кількість молока – близько 1,3-1,6 склянки на день, що майже вдвічі більше за середньодобову норма по планеті. Значно менше молока споживають в тропічних та бідних країнах.

Фруктові соки, за аналогією, були напоєм розвинених і багатих країн – США, Німеччини, Австралії та інших країн першого світу – за невеликим винятком – Колумбією і Габоном. Найменше соку пили деякі держави Центральної Африки та Китай.

Якщо говорити про шкідливі безалкогольні напої, то країни Карибського басейну і Мексика займають тут лідируючі позиції в їхньому споживанні з великим відривом від конкурентів. У середньому, місцеві жителі випивають по дві порції подібних напоїв на день, тоді як у середньому по світу цей показник більш ніж вдвічі менший. Найменше газованої води п'ють в Китаї, де місцеві жителі вживають не більше п'ятої частини склянки "коли" в день.

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Як сподіваються Мозафаррян та його колеги, зібрані ними дані допоможуть медичним службам всіх держав світу скорегувати свою дієтичну політику і почати стимулювати людей пити сік та молоко, а також відмовлятися від газованої води та інших підсолоджених напоїв.