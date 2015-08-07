За півстоліття люди зможуть знаходити населені планети - астрофізик

Про це повідомляють РИА Новости.

За 50 років людство матиме змогу виявляти населені планети, переконаний один з першовідкривачів найближчої до Землі екзопланети, голова кафедри астрономії університету Женеви, професор астрофізики Стефан Удрі.

"Я думаю, що ми матимемо можливості для знаходження планет, які потенційно придатні для життя, і планет, на яких це життя існує. І це ті планети, яких ми хочемо дістатися. Але це дуже довга дорога. Ми говоримо про півстоліття або навіть більше. Але кожне відкриття сьогодні — це цеглинка, на якій будується наша дорога", — заявив він.

За його словами, для виявлення так званих "біологічних слідів" в атмосфері планети, які свідчать про наявність на ній простого життя, необхідний телескоп нового покоління. Такий, як наступник телескопа "Хаббл" - телескоп "Джеймс Вебб".

Однак наразі вчені можуть розмірковувати лише про атмосферу велетенських планет, оскільки не володіють можливостями для вивчення планет меншого розміру.

"Наразі ми можемо це визначити лише з велетенськими планетами. Тому що вони мають велику атмосферу і це все спрощує. І ми робимо це з Землі, використовуючи 4-метрові телескопи. Європейці та американці зараз розробляють нові покоління велетенських телескопів, розміром 40 метрів. Вони стануть досяжними за 10 років. Тому ми сподіваємося, що ми зможемо почати оцінювати характеристики атмосфери вже менших планет", — розповів він.

Удрі додав, що навіть для визначення того, чи придатна для життя планета, необхідно знати не лише її розмір, але також щільність та масу. Ці дані дозволять зрозуміти, чи є на планеті атмосфера та умови, достатні для появи на ній рідкої води.

Наразі ж учені часто можуть дізнатися лише розмір планети. Саме тому виявлення минулого тижня найближчої до Землі екзопланети, розмірами менше за Марс, радіус, щільність і масу якої вчені змогли вперше експериментально підтвердити, настільки важливе для науки.

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Минулого тижня NASA підтвердило виявлення планети HD 219134b в зоряній системі в сузір'ї Кассіопеї. Планета знаходиться на відстані 21 світлового року від Землі. За оцінками NASA, планета в 1,6 рази більша Землі за об'ємом і в 4,5 рази важча. Планета обертається на дуже близькій до своєї зірки орбіті, що сильно знижує шанси знайти на планеті життя.