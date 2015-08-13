Вчений заявив про існування ще однієї планети-гіганта в Сонячній системі
Астроном Девід Несворні з Південно-Західного Дослідницького Інституту вважає, що наявність "ядра" в поясі Койпера свідчить про існуючий п'ятий газовий гігант в ранній Сонячній системі.
Про це повідомляє журнал Science.
Вчені називають "ядром" набір транснептунових об'єктів зі схожими орбітами. Девід Несворні застосував методи комп'ютерного моделювання для симулювання руху "ядра" в останні чотири млрд років. Він виходив з моделі Ніцци, яка описує міграцію планет під час формування Сонячної системи.
Виходячи з цієї моделі, пояс Койпера міг виникнути в процесі міграції прото-Нептуна з однієї з внутрішніх орбіт — за рахунок гравітаційного захоплення матеріалу протопланетного диска. Але для пояснення виникнення "ядра" цього недостатньо.
Читайте такожЗа півстоліття люди зможуть знаходити населені планети - астрофізик
Виявилося, що в модель необхідно додати ще одне масивне тіло — п'яту планету-гіганта, яка різко зупинила міграцію Нептуна на відстані 28 астрономічних одиниць від Сонця. За умови їх гравітаційної взаємодії орбіта газового гіганта сильно б спотворилася. Але захоплені фрагменти протопланетного диска не встигли змінити свою траєкторію і продовжили свій рух, сформувавши "ядро".
Куди при цьому могла подітися планета-гігант Сонячної системи Девід Несворні, на жаль, не уточнює.