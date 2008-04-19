Американці розробили для армії перешкодостійкий GPS приймач

Американський підрозділ компанії BAE Systems розробив унікальний GPS приймач, спроможний надійно працювати в умовах інтенсивного застосування засобів радіоелектронного придушення, повідомляє Defense-Aerospace.

Розробка нового устаткування була розпочата з огляду на збільшену загрозу виведення з ладу різних видів озброєння і військової техніки, застосування яких пов`язане з супутниковою навігацією, шляхом активної постановки перешкод на полі бою.

На відміну від попередніх моделей GPS приймач компанії BAE Systems може одержувати достовірні сигнали з космосу навіть в умовах комплексної постановки перешкод ворогом. На випробуваннях він повністю підтвердив свою надійність у складній радіоелектронній обстановці.

Перешкодостійкий приймач може застосовуватися як самостійний пристрій або як доповнення до існуючого устаткування супутникової навігації на різних платформах і бойових системах повітряного, наземного і морського базування.

Лента.ру