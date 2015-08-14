NASA випробувало двигун надважкої ракети для польотів на Марс

12:47, 14 серпня 2015
Наука та IT
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NASA успішно завершило шості випробування двигуна RS-25 для надважкої ракети SLS, призначеної для пілотованих польотів у далекий космос, зокрема до Марса.

NASA

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство.

Вогневі випробування RS-25 проходили протягом 535 секунд — саме такий період часу будуть працювати силові агрегати першої ступені при реальному пуску ракети. Детальний аналіз випробувань займе кілька днів, однак тестування, яке стало шостим подібним заходом, вже визнано NASA успішним.

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Випробування двигуна проходили на платформі А-1 в космічному центрі Стенніса в штаті Міссісіпі. За дійством спостерігали близько 1,2 тисячі осіб, серед них — фахівці NASA, члени їх сімей, а також представники ЗМІ.

За словами розробників, на сьогоднішній день в світі ніхто, крім Boeing, не займається розробкою носіїв аналогічної вантажопідйомності, у зв'язку з чим NASA називає SLS найпотужнішою в світі ракетою.

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