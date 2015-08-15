Фотограф показав відео метеорного дощу Персеїди

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на CNN.

Відео було знято в західній Монтані. Завдяки тому, що в цей період наступав молодик, фотограф зміг зняти зорепад максимально чітко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що максимум активності зорепад досяг в ніч на 13 серпня, в останні години перед світанком.