Фотограф показав відео метеорного дощу Персеїди
04:15, 15 серпня 2015Наука та IT
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Фотограф Бен Адкінсон зміг зафіксувати найкрасивіший зорепад року і створити 20-секундне відео, яке показує активність метеорного дощу Персеїди.
skyandtelescope
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на CNN.
Відео було знято в західній Монтані. Завдяки тому, що в цей період наступав молодик, фотограф зміг зняти зорепад максимально чітко.
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Раніше УНІАН повідомляв, що максимум активності зорепад досяг в ніч на 13 серпня, в останні години перед світанком.
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