Фотограф показав відео метеорного дощу Персеїди

04:15, 15 серпня 2015
Наука та IT
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Фотограф Бен Адкінсон зміг зафіксувати найкрасивіший зорепад року і створити 20-секундне відео, яке показує активність метеорного дощу Персеїди.

skyandtelescope

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на CNN.

Відео було знято в західній Монтані. Завдяки тому, що в цей період наступав молодик, фотограф зміг зняти зорепад максимально чітко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що максимум активності зорепад досяг в ніч на 13 серпня, в останні години перед світанком.

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