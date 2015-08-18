Вчені виявили в Африці рибу, яка роками може жити без їжі

09:52, 18 серпня 2015
Наука та IT
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В Африці виявлена риба рогозуб, яка може жити без води та їжі роками.

moya-planeta.ru

Вчені сподіваються, що це допоможе їм просунутися в дослідженнях про можливість припинення життєдіяльності людини в критичних ситуаціях, повідомляє "Моя планета" з посиланням на The Daily Mail .

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Знайдена експертами риба в несприятливих умовах уповільнює всі процеси в своєму організмі, зупиняє свої біологічні годинники і занурюється у сон, який може тривати від трьох до п'яти років. В цей час вона обходиться без води і їжі, а також не виділяє ніяких відходів. Рогозуб спить, поки в зоні досяжності не з'являється прісна вода.

Дослідники з'ясовують, що відбувається в цей момент з рибою на клітинному рівні. Вони сподіваються, що це дозволить занурити в такий же летаргічний сон людину. Це допомогло б пацієнтам, які перебувають у критичному стані, - дозволило б лікарям "купити" час, необхідний для їх лікування. А також зіграло б важливу роль у підкоренні Всесвіту, зробивши можливим для людини політ на великі відстані.

Рогозуб - двоякодихаюча риба, яка найближче стоїть до чотириногих тварин, що колись вийшли з води. Її анатомія дає підказки щодо того, як тварини розвивалися, перш ніж вдихнути повітря, як їх легені пристосовувалися до того, що вода випаровується.

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