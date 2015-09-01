"Яндекс" випустив додаток для людей з вадами слуху

Експериментальний додаток переводить усну мову в текст і назад, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Воно дозволяє вести діалог людям із порушеннями слуху і нормальним слухом.

Програма "Розмова" озвучує набрані текстом фрази, а також розпізнає мову і перетворює її в текстову форму.

Коректне розпізнавання мови поки вимагає певних умов: необхідна відносна тиша і один мовець, який буде чітко і розбірливо вимовляти фрази.

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Додаток містить, зокрема, набір заздалегідь заготовлені фрази, що полегшує людям ведення діалогу.

Для використання "Розмови" необхідний інтернет. Зараз додаток доступний для користувачів пристроїв на платформі Android.

Раніше УНІАН повідомляв, що робот «Яндекса» написав «Тотальний диктант» — вправа для перевірки своїх знань російської мови. Додаток «Яндекс. Диктування» здатен розпізнавати текст і виділяти з нього смислові частини. В «Яндексі» стверджують, що робот розуміє текст з точністю 88 відсотків, а цифри — з точністю 95 відсотків.