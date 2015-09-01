NASA представило відео руху системи Плутона

03:51, 01 вересня 2015
Наука та IT
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NASA опублікував відео руху системи Плутона, яке показує планету такою, якою космічний апарат New Horizons побачив її в липні цього року.

Плутон-Харон / nasa.gov

Відео складене із зображень, зроблених космічним апаратом. Воно було опубліковано на офіційному сайті NASA, передає DT.ua.

Відео починається з загального плану Плутона, навколо якого обертається Харон.

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Крім того, на відео видно також і те, як атмосфера планети світиться в сонячному світлі, а потім Сонце проходить за Хароном. Відео завершується з відходом станції від траєкторії руху планети.

Раніше NASA представило перші знімки Плутона, зроблені після прольоту повз нього автоматичної міжпланетної станції New Horizons. Апарат, коли пролетів всього в 12,5 тисячі кілометрів від планети, надіслав не тільки кольорові і чорно-білі зображення, але і вимірювання температури, а також первинні спектральні дані про склад атмосфери карликової планети.

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