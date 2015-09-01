Samsung представив власний "розумний" годинник

Дизайн другого годинника розроблений спеціально для користувачів, що "віддають перевагу нестаріючому варіанту оформлення годинника", повідомляє DT.UA з посиланням на видання The Verge. Класичний варіант годинника виконаний з чорним шкіряним ремінцем і буде підтримувати всі основні функції Android Wear.

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Звичайна модель Gear S2 буде виконана в сірому кольорі з сірим ремінцем або в срібному кольорі з білим ремінцем. Розробники стверджують, що комплектація пристрою дозволить легко змінювати стилі оформлення годинника. Gear S2 буде обладнаний 1,2 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 360 360 точок. Дисплей буде оточений обертовим гравірованим кільцем, яке є одним із способів управління годинником. Крім того, у пристрої передбачені кнопки "додому" і "назад", призначені для роботи з додатками.

Точна дата виходу і ціна "розумного" годинника поки не розголошується.