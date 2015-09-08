Електронні сигарети сприяють переходу до куріння тютюну - вчені

Молоді люди, що вживають електронні сигарети, дуже часто переходять з них на куріння справжнього тютюну, що ставить під сумнів заяви виробників таких інгаляторів стосовно того, що вони сприяють зниженню числа курців.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на публікацію в журналі JAMA Pediatrics.

"Наше дослідження продемонструвало наявність причинно-наслідкового зв'язку між початковим вживанням електронних сигарет і переходом до традиційних форм куріння серед підлітків та молоді. Враховуючи стрімке поширення електронних сигарет серед молоді, отримані нами висновки свідчать на користь того, що їх продаж варто обмежити, а їх привабливість для даної аудиторії штучно знизити", — пишуть дослідники.

До такого висновку прийшла група медиків під керівництвом Брайана Праймека (Brian Primack) з університету Пітсбурга (США), яка спостерігала протягом декількох років за розвитком шкідливих звичок у близько 700 підлітків і молодих людей у віці до 26 років, які погодилися взяти участь в експерименті.

Всі ці молоді люди спочатку не були курцями і не мали схильностей, соціальних, економічних чи психологічних причин до придбання цієї шкідливої звички. Щороку, починаючи з 2012, автори статті проводили повторні опитування серед них і відстежували, скільки молодих людей починали курити звичайні або електронні сигарети.

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Це дослідження розкрило цікавий феномен. Виявилося, що 11 з 16 добровольців, які вживали електронні сигарети в 2012 або 2013 році, перейшли на "повноцінне" куріння тютюну за рік чи два після початку моніторингу.