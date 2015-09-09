Презентація новинок Apple в Сан-Франциско (подію завершено)

Джефф Вільямс, віце-президент з операцій Apple почав розповідати про програми, які є під Apple Watch. Зокрема, на прикладі програми Airstrip показано перемикання між режимами перегляду даних в реальному часі та в історичній перспективі на годиннику. Також Facebook Messenger'м можна буде користуватися за допомогою годинника. Крім цього, представлені нові ремінці Apple Watch від модного дому Hermes, передає Лента.ру.

Крім цього, представлені нові ремінці Apple Watch від від модного дому Hermes. І десяток поліуретанових ремінців в нових колірних рішеннях.

А Apple Watch Sport тепер будуть доступні в золотистому і рожево-золотистому кольорі.

WatchOS2 буде доступна 16 вересня.

Варто відзначити, що Bill Graham Civic Auditorium носить певний історичний контекст для компанії. Саме тут у квітні 1977 року відбулася комп'ютерна виставка, на якій Стів Джобс і Стів Возняк вперше продемонстрували Apple II.