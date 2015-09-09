Apple презентувала новий IPad Pro: гаджет з великим екраном зможе працювати до 10 годин без підзарядки (фото)
20:36, 09 вересня 2015Наука та IT
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На традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско представили новий IPad Pro з великим екраном.
REUTERS
Як заявили на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско, екран IPad складе 12,9 дюймів - 5,6 мільйонів пікселів, передає Лента.ру.
Роздільна здантність екрану краще, ніж Retina-екран MacBook Air.
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REUTERS
Відзначається, що в деяких аспектах у iPad Pro більше можливостей, ніж у ноутбуків - за рахунок функції Multitouch.
Крім цього, вперше продукт від Apple отримав 4 аудіо динаміка. Розробники обіцяють, що гаджет буде працювати 10 годин без підзарядки.
REUTERS
Вага пристрою - 712 грам.
Разом з тим у iPad Pro з'явиться новий аксесуар - обкладинка-клавіатура: клавіші опуклі, але сама клавіатура тонка .
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