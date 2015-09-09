Apple презентувала новий IPad Pro: гаджет з великим екраном зможе працювати до 10 годин без підзарядки (фото)

Як заявили на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско, екран IPad складе 12,9 дюймів - 5,6 мільйонів пікселів, передає Лента.ру.

Роздільна здантність екрану краще, ніж Retina-екран MacBook Air.

Читайте такожApple Watch дасть можливість майбутній матері моніторити серцебиття дитини (фото)

Відзначається, що в деяких аспектах у iPad Pro більше можливостей, ніж у ноутбуків - за рахунок функції Multitouch.

Крім цього, вперше продукт від Apple отримав 4 аудіо динаміка. Розробники обіцяють, що гаджет буде працювати 10 годин без підзарядки.

Вага пристрою - 712 грам.

Разом з тим у iPad Pro з'явиться новий аксесуар - обкладинка-клавіатура: клавіші опуклі, але сама клавіатура тонка .