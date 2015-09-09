Технологія 3DTouch, новий матеріал корпусу та екрану, 4 кольори: представлені iPhone 6s і iPhone 6s plus (фото)
iPhone будуть доступні в 4 кольорах - золотому, сріблястому, темно-сірому і Rose gold.
На традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско представили нові iPhone 6s і iPhone 6s plus.
Про це повідомляє Лента.ру.
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"Ми змінили у нових iPhone все", - заявив генеральний директор компанії Apple Тім Кук.
Також Кук назвав iPhone 6 найпопулярнішим iPhone в світі.
iPhone будуть доступні в 4 кольорах - золотому, сріблястому, темно-сірому і Rose gold. Повідомляється також, що iPhone виготовлений з принципово нового алюмінію.
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У новому мобільному пристрої буде представлена технологія 3DTouch: це версія force touch - екран розпізнає різні типи доторків і реагує по-різному. Відзначається, що міні-торкання і повний дотик - відмінності в мілісекундах утримання.
Як повідомляв УНІАН, у Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium почалася презентація нових iPhone і iPad, а також iOS 9 і WatchOS 2.