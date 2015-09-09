"Siri, відмотай на 15 секунд назад!": Представлено Apple TV нового покоління

Корпорація Apple представила телевізійну приставку Apple TV наступного покоління, передає Русская служба Би-би-си.

"Ми вважаємо, що майбутнє телебачення в додатках", - заявив під час презентації глава компанії Тім Кук.

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У новому Apple TV буде інтегровано голосовий помічник Siri, встановлений зараз на смартфони компанії.

Новий пульт від приставки матиме тачпад, що реагує на швидкість руху пальця.

Під час перегляду фільму можна запитати у Siri, що тільки що сказав герой, і голосовий помічник відмотає відео назад. Також можна попросити знайти фільми з участю певного актора, і голосовий помічник запропонує варіанти для перегляду.

Під час перегляду можна за допомогою голосової команди з'ясувати, наприклад, температуру повітря за вікном, тоді Siri поставить фільм на паузу і покаже результат запиту.

У Apple TV - нова операційна система, tvOS, яка є модифікованою версією iOS, і власний магазин додатків, зокрема ігор.

Таким чином, Apple TV набуває риси ігрової приставки.

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Продажі Apple TV стартують в жовтні. Ціна на модель з 32 гігабайтами пам'яті склав 149 доларів. З 64 Гб - 199 доларів.

Раніше в ході конференції компанія представила новий планшет - iPad Pro з діагоналлю 12,9 дюйма. Вартість нового пристрою буде починатися від 799 доларів за об'єм пам'яті 32 гігабайти.

Також компанія представила стилус, названий Apple Pencil, який буде працювати з планшетом.