Apple запустила Android-додаток для перенесення даних на iPhone і анонсувала початок продажів

Про це заявили на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско, передає Лента.ру.

З 12 вересня відкриється попереднє замовлення на нові iPhone в 12 країнах світу. Продажі в США стартують з 25 вересня.

Країни, де можна буде придбати iPhone: Австралія, Канада, Китай, Франція, Німеччина. Гонконг, Японія, Нова Зеландія, Пуерто-Ріко, Сінгапур, Великобританія, США.

Також у компанії заявили, що нову платформу iOS 9 можна буде завантажити з 16 вересня.

Читайте такожНа IPad Pro запрацює Microsoft Office

Як повідомляв УНІАН, нові iPhone 6s і iPhone 6s plus отримали функції для селфі, для спрощеного попереднього перегляду вмісту, а також потужну фотокамеру.

Крім цього, iPhone 6s і iPhone 6s plus отримали 12-мегапіксельну фотокамеру, проти 8-мегапіксельною, яка була у iPhone 6.

Читайте також"Siri, отмотай на 15 секунд назад!": Представлено нового покоління Apple TV

Також повідомляється, що кнопка нового iPhone реагує на відбиток пальця вдвічі швидше.