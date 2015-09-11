Вчені з'ясували, як птахи вибирають місце для відпочинку під час міграції

До такого висновку прийшли вчені, з'ясовуючи, як птахи обирають собі місце для відпочинку під час тривалих осінніх перельотів, пише "Моя планета" з посиланням на Nature World News.

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Щоб краще зрозуміти, як птахи вирішують, де найбезпечніші і в той же час найролючіші місця, Дженніфер МакКейб і Брайан Олсен з Інституту глобального потепління Університету штату Мен провели 2 роки, спостерігаючи за міграцією птахів восени. Під наглядом виявилися майже 10 тис. птахів 28 різновидів.

Дослідники контролювали 6 місць уздовж узбережжя штату Мен, де птахи зіткнулися з однією з двох ситуацій: або вони швидко знаходили притулок і їжу, або вони змушені були ризикувати, щоб знайти більше джерел харчування.

В результаті фахівці прийшли до висновку, що, стикаючись з компромісом між великою кількістю їжі і наявністю хижаків, птахи вирушали шукати інші місця для перепочинку. З іншого боку, після довгої подорожі вони готові були ризикувати на відкритій місцевості, а натомість отримували багаті енергією фрукти. Дослідники відзначили, що птахи надають перевагу лісу з високою травою і кущами, що ростуть нижче дерев, і закликали служби з охорони дикої природи тримати такі місця на контролі.