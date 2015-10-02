Skype запустила синхронний переклад голосових дзвінків

Як зазначається в офіційному повідомленні компанії, послуга буде доступна для шести мов: англійської, французької, німецької, італійської, китайської та іспанської, передає Російська Служба Бі-Бі-Сі.

"У компанії давно мріяли зламати мовний бар'єр між користувачами", - стверджують в Skype.

Skype Translator використовує технології розпізнавання мовлення та автоматичного перекладу. Крім того, відмінною рисою є машинне навчання: тобто чим більше людина буде користуватися сервісом, тим коректніше переклад буде працювати. Також компанія запускає автоматичний переклад текстових повідомлень - сервіс буде підтримувати більше 50 мов.

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Нова функція з'явиться в найближчі кілька тижнів на платформах Windows. Коли функція буде доступна на інших платформах, не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН раніше, в середині грудня минулого року Skype запустив тестову версію функції Skype Translator, автоматично переводить мову на інші мови під час голосових дзвінків. Попередня версія Skype Translator забезпечувала синхронний переклад промови під час голосових дзвінків поки лише між двома мовами — іспанською та англійською.