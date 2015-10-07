Porsche обрала ПЗ від Apple замість розробки Google

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на журнал Motor Trend.

Згідно з інформацією видання, аналогічна за функціями Android Auto була відкинута через кількість даних, які Google хотіла постійно збирати за допомогою програми — від швидкості машини до положення педалі газу і температури масла. Передбачалося, що ці відомості будуть постійно пересилатися в Google. Чи пред'являє виробник Android Auto аналогічні вимоги до усіх бажаючих інтегрувати це в машину, поки невідомо.

Відзначається, що CarPlay тільки перевіряє, чи рухається автомобіль.

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На небажання Porsche погоджуватися на пересилку даних в Google могло вплинути і те, що американська корпорація зараз активно веде розробку безпілотного автомобіля.

CarPlay — система для інтеграції iPhone з бортовим комп'ютером автомобіля, яку Apple представила в 2014 році.

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Конкуруюче з CarPlay і Android Auto ПЗ – автомобільний аналог Windows – є і у Microsoft. Розроблена компанією система також працює за технологією дублювання екрану смартфона. Її інтерфейс має таку ж «плиткову» структуру, як останні ОС Microsoft для персональних комп'ютерів і мобільних пристроїв.

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