Браслет Microsoft Band 2 стежить за фізичною активністю та інформує про повідомлення на смартфоні

Судячи по рекламному ролику, він також містить вбудований мікрофон і підтримує розпізнавання мови (можливо, з використанням потужностей підключеного смартфона). Пристрій був представлений компанією на презентації в Нью-Йорку, передає Лента.ру.

Band 2 має цікавий дизайн, сенсорний екран покритий стійким до подряпин склом Gorilla Glass 3. Він включає оптичний датчик пульсу, барометр, GPS для відстеження дальності та швидкості переміщень, ультрафіолетовий сенсор, акселерометр і гіроскоп для визначення зміни положення користувача, а також моніторингу циклів сну.

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Гаджет сумісний з розумними смартфонами під управлінням Android та iOS, а також з усіма пристроями під управлінням Windows 10, як смартфонами Lumia, так і планшетом з клавіатурою, що підключається Surface 4 і ноутбуком 2-в-1 Surface Book, представленими на цьому ж заході. Дані зі смартфону сумісні з платформою Microsoft Health для безперервного спостереження за здоров'ям власника.

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Раніше УНІАН повідомляв, що корпорація Microsoft представила у вівторок, 6 жовтня, свій перший ноутбук. Він отримав назву Surface Book.