Google спростував інформацію про кількість запитуваних Android Auto даних

Офіційну заяву Google опублікував портал Techcrunch, передає Лента.ру.

Motor Trend згадав про цю особливість Android Auto у зв'язку з відмовою компанії Porsche від використання програми в спорткарах 911 Саггега. За словами Google, інформація помилкова, і програма не пересилає їй відомості про положення педалі газу, температури масла і охолоджуючої рідини. «Користувачі можуть дати згоду на надання Android Auto інформації, яка стане в нагоді в безпілотному режимі водіння, а також для більш точної роботи системи навігації», — йдеться в офіційній заяві.

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Компанія не стала пояснювати, чому Porsche вирішила продукт конкурентів — CarPlay від Apple, — хоча в інших автомобілях концерну Volkswagen вже використовується Android Auto.

За інформацією Techcrunch, коли Google вперше представляла автовиробникам Android Auto, то хотіла отримувати більше інформації про машини за допомогою програми. Porsche могла прийняти рішення ще до того, як компанія вирішила обмежити список запитуваних даних. Офіційний анонс Android Auto відбувся в червні 2014 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Porsche вибрала програмне забезпечення, яким забезпечить спорткари 911 Саггега і 911 Саггега S, щоб виводити на екран автомобіля програми зі смартфона. Компанія віддала перевагу систему CarPlay від Apple. Згідно з інформацією видання, аналогічна за функціями Android Auto була відкинута через кількість даних, які Google хотіла постійно збирати з допомогою програми — від швидкості машини до положення педалі газу і температури масла. Передбачалося, що ці відомості будуть постійно пересилатися в Google.