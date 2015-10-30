NASA опублікувало знімок "зворотного боку" Плутона
04:05, 30 жовтня 2015Наука та IT
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NASA опублікувало знімок "зворотного боку" Плутона, який був зроблений космічною станцією New Horizons 14 липня через 15 хвилин після прольоту повз планетоїд з відстані в 18 тисяч км.
NASA опублікувало знімок "зворотного боку" Плутона.
Клікніть по зображенню, щоб збільшити його / NASA/JHUAPL/SwRI
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на сайт NASA.
На зображенні добре видно деталі освітленого Сонцем боку Плутона і підсвічені сонячними променями шари атмосфери планетоїда.
На освітленій стороні Плутона видно крижану долину Супутник в оточенні гір до 3,5 км висотою і льодовиків.
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Раніше УНІАН повідомляв, що новітні знімки Плутона високої роздільної здатності відкривають безліч невідомих раніше топографічних і композиційних деталей. Одну з територій Плутона вчені назвали "зміїною шкірою" через зовнішню схожість із лускатою поверхнею.
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