NASA опублікувало знімок "зворотного боку" Плутона

04:05, 30 жовтня 2015
Наука та IT
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NASA опублікувало знімок "зворотного боку" Плутона, який був зроблений космічною станцією New Horizons 14 липня через 15 хвилин після прольоту повз планетоїд з відстані в 18 тисяч км.

NASA/JHUAPL/SwRI

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на сайт NASA.

На зображенні добре видно деталі освітленого Сонцем боку Плутона і підсвічені сонячними променями шари атмосфери планетоїда.

На освітленій стороні Плутона видно крижану долину Супутник в оточенні гір до 3,5 км висотою і льодовиків.

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Раніше УНІАН повідомляв, що новітні знімки Плутона високої роздільної здатності відкривають безліч невідомих раніше топографічних і композиційних деталей. Одну з територій Плутона вчені назвали "зміїною шкірою" через зовнішню схожість із лускатою поверхнею.

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