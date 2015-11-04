Gmail зможе автоматично писати відповіді на листи

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на портал Wired.

Алгоритм за назвою Smart Reply аналізує зміст повідомлення, а потім запропонує користувачеві три варіанти швидкої відповіді на вибір. Згідно з описом, стилістично вони будуть відповідати оригінальному посланню. У Google вважають, що функція стане в нагоді тим, хто часто відповідає на листи на ходу і змушений вручну набирати їх на смартфоні.

Ази листування Smart Reply освоїв за допомогою методу глибокого навчання, під яким зазвичай розуміють різновид машинного навчання, що передбачає використання багаторівневих нейронних мереж. Нейронні мережі — це математичні моделі, які симулюють процес навчання людини; їх перевага — здатність сприймати неупорядковану інформацію.

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У Google визнали, що Smart Reply може робити помилки, і пояснили, що через це алгоритм пропонує три варіанти відповіді, а не один. Крім того, самі послання досить короткі — від трьох до шести слів. Творці підкреслили, що коли система генерує занадто схожі відповіді, дублі видаляються - за їх фільтрацію відповідає окремий алгоритм.

Доступ до нової функції користувачам нададуть з 4 листопада. Поки не повідомляється, чи знає система лише англійську або ій доступні й інші мови.

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Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Gmail ввела функцію скасування відправки листа, яка дозволяла зробити це протягом 30 секунд у разі знаходження в ньому помилки. Але спеціально для тих, кому мало відведених 30 секунд, компанія пропонує встановити розширення Chrom, яке отримало назву Dmail. Дане розширення дозволить відновити доступ до листа в будь-який момент після відправлення або навіть надіслати лист з таймером самознищення.