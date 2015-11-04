Facebook обіцяє створити "телепорт" для користувачів до 2025 року

Про це повідомляє РБК.

Про плани компанії «фактично створити телепорт» до 2025 року заявив технічний директор Facebook Майк Шрепфер. «Facebook хоче створити пристрій, який дозволить вам опинитися там, де ви хочете, з тим, з ким ви побажаєте, незалежно від географічних кордонів», - цитує Business Insider його виступ у вівторок перед відкриттям щорічної технологічної конференції Web Summit в Дубліні.

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити три пробіли, через які віртуальна реальність поки що сприймається як «підробка», зазначає видання. Для цього будуть проведені подальші удосконалення шолома віртуальної реальності Oculus, виробника якого Facebook придбала влітку 2014 року за $2 млрд.

По-перше, необхідно зробити так, щоб користувач міг бачити себе у віртуальній реальності, наприклад свої руки, а також інших людей. У другій половині наступного року Facebook планує випустити контролери Oculus Touch, які зможуть відстежувати рухи рук користувача і дозволять йому взаємодіяти з іншими об'єктами віртуального світу. Крім того, Oculus тестує взаємодію датчика тиску з камерою, щоб зняти дані про виразі обличчя. В результаті аватар користувача віртуальної реальності буде зображати ті ж емоції, які він виявляє в реальному світі.

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Другою проблемою є точна імітація навколишнього простору користувача. Для вирішення цієї задачі Oculus придбав у травні 2015 року компанію Surreal Vision, яка займається технологіями комп'ютерного зору. Перед фахівцями була поставлена мета змоделювати навколишній світ і вбудувати цю картинку у віртуальну реальність в реальному часі. Ця технологія поки перебуває на ранніх етапах, і, за словами Шрепфера, вже відкриваються «величезні можливості.

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Наступною проблемою, яку належить усунути, є створення користувачами власних віртуальних світів. Для цього в комплекті з контролерами Touch буде поставлятися програма Medium, яка дозволить користувачам проектувати тривимірні об'єкти.

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За словами Шрепфера, кінцевою метою влаштування Oculus буде поява демократичною інформаційної сфери, в якій люди з будь-якого куточка світу зможуть віртуально переміщатися в будь-яке місце і там робити, що їм заманеться.

Першим кроком у цьому напрямку стане випуск окулярів віртуальної реальності Oculus Rift, які надійдуть в продаж на початку наступного року. Їх прототип продавався в 2014-му за $350, і в компанії Oculus раніше припускали, що ціна на пристрій залишиться в діапазоні від $200 до $400.