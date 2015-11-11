NASA: один із супутників Марсу зруйнується приблизно через 40 мільйонів років

Про це повідомила у вівторок група експертів NASA в доповіді, представленій на щорічному засіданні Американського астрономічного товариства в Нешнл-Харбор (штат Меріленд), передає ТАСС.

"Ми думаємо, що Фобос вже почав розвалюватися, і перші ознаки цього полягають в борознах на його поверхні", - заявив співробітник Центру польотів імені Годдарда Террі Херфорд, який керував науковим дослідженням. Він зазначив, що гіпотеза руйнування Фобоса під впливом гравітаційних сил Марса не нова, проте його команді вдалося підтвердити її за допомогою комп'ютерного моделювання, отримавши при цьому уточнені дані.

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Вчені вважають, що численні тріщини на поверхні Фобоса з'явилися в результаті постійної деформації цього небесного тіла, що має нетривку пористу будову. Додатковим доказом цієї теорії служить той факт, що на супутнику Червоної планети, що нагадує при найближчому розгляді зморщене сухе яблуко, можна виявити як старі, так і порівняно нові борозни, залишені приливними силами.

За підрахунками NASA, Фобос, що має форму еліпсоїда розміром 26,822,418,4 км, обертається навколо Марсу, знаходячись від нього в середньому на відстані всього 6 тис. км. Настільки "близьких відносин" із своєю планетою немає жоден супутник в Сонячній системі. Під впливом тяжіння Фобос наближається до Марсу на два метри в століття і приблизно через 40 млн років має розвалитися на частини.

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Фобос, як і другий супутник Марсу - Деймос, був відкритий американським астрономом Асафом Холом в 1877 році, який назвав їх на честь двох синів давньогрецького бога війни Ареса. Їх імена перекладаються як "страх" і "жах". NASA планує здійснити перший пілотований політ на Червону планету в середині 2030-х років і не виключає, що спершу спробує здійснити посадку корабля на Фобос або Деймос.