Вчені встановили, що восьминоги рятуються від депресії рішенням головоломок

Каліфорнійська академія наук у Сан-Франциско оприлюднила дивовижне відео, що показує, як восьминіг вирішує головоломку, щоб дістатися до смачної їжі, захованої в мячі для хом'яка, повідомляє "Моя планета" з посиланням на Live Science. За допомогою такої стимуляції мозку морський мешканець тримає себе в тонусі, захищаючись від депресії.

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"Восьминоги - взагалі дуже розумні й допитливі істоти, - говорить біолог Патрі Лі, який займається створенням різних інтелектуальних вправ для тварин. - У дикій природі вони використовують свої інтелект і цікавість для пошуків їжі і рішення інших проблем. В неволі їм може стати дуже нудно".

У природному середовищі існування восьминоги застосовують різні розумні тактики полювання та захисту - наприклад, мімікрують під навколишнє середовище або втискаються в дуже вузькі простори.

Восьминоги можуть бути занадто розумними (ні, правда, чому досі не зняли фільм про злого генія - восьминога?). Істоти з вісьмома кінцівками навіть здатні використовувати різні інструменти. Так, вони були помічені за збором кокосових скорлупок, якими користувалися для захисту. Восьминога Отто, що живе в Німеччині, настільки дратувала дуже яскрава лампочка, що він хлюпнув на неї водою, влаштувавши блекаут.

На відміну від людей, більшість нейронів восьминога знаходяться не в голові, а на кінцівках. Так що нервова система октопусів більше схожа на інтернет, ніж на людський мозок.

Байдикування негативно позначається на настрої головоногого розумника, що живе в акваріумі, говорить Патрі Лі. Відсутність необхідності добувати їжу занурює морських мисливців в депресію, вони неохоче взаємодіють з дресирувальниками і стають млявими. Щоб протидіяти цьому, для восьминогів придумують різні головоломки.