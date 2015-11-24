Навколо Марсу з'явиться аналог сатурніанських кілець - вчені

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature Geoscience, пише Лента.ру.

Згідно із проведеним вченими моделювання, через приблизно 20-40 мільйонів років Фобос (один із двох супутників) зруйнується. Уламки супутника сформують щільне кільце навколо Марса, яке буде існувати до ста мільйонів років.

Руйнування супутника обумовлено його пухкою внутрішньою структурою (він має всередині порожнини, які складають приблизно чверть від його загального обсягу) і відбудеться під дією гравітаційного тяжіння Марсу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Фобос - один із двох супутників Марса - поступово руйнується і повністю припинить своє існування приблизно через 30-50 млн років.

Гіпотеза руйнування Фобоса під впливом гравітаційних сил Марса не нова, проте команді вчених вдалося підтвердити її за допомогою комп'ютерного моделювання, отримавши при цьому уточнені дані.

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Вчені вважають, що численні тріщини на поверхні Фобоса з'явилися в результаті постійної деформації цього небесного тіла, що має нетривка пористу будову.