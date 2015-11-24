Вчені виявили в океані істоту з сотнею очей

Вчені і раніше знали, що хітони, або панцирні молюски, мають під раковиною м'які тканини, чутливі до світла. Однак у виявленої істоти, названої Acanthopleura granulata, в раковині знаходяться сотні реальних очей, здатних розрізнити, наприклад, 20-сантиметрову рибу з відстані 2 м. Дивну знахідку описали вчені з Гарвардської школи інженерних і прикладних наук (США), пише "Навколо світу".

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Кожне око, розташоване у зовнішньому шарі раковини, має довжину в десяту частину міліметра і мінеральне, а не білкове, як у людини, походження. Остання обставина робить молюска унікальним, оскільки жоден з відомих видів тварин не має подібних органів зору.

Завдяки мікроскопам з високою роздільною здатністю, рентгенівським променям та комп'ютерному моделюванню дослідники встановили, що велика частина панцира хітонів A. granulata складається з дрібних безладно розташованих кристалів. Однак у нього також вбудовані рівні великі кристали, що пропускають світло. Саме ці "лінзи" і розпізнають хижаків.

У тому випадку, якщо "очі" в панцирі виявляються пошкоджені, у молюска натомість утворюються нові. Протягом життя у хітона може вирости до 1000 подібних органів зору.

Нагадаємо, раніше біологи, досліджуючи відомих довгожителів - молюсків Arctica islandica в рамках роботи по вивченню змін клімату, виявили одного представника виду, визнаного найстарішою істотою на планеті. Молюск віком нібито 405 років навіть увійшов до Книги рекордів Гіннесса. Розкривши раковину і тим самим убивши істоту, вчені зрозуміли, що молюскові насправді 507 років.