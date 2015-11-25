Вчені винайшли Wi-Fi-зарядку для гаджетів

Дослідники за допомогою нового приладу змогли зарядити батарею фотоапарата. Відзначається, що на зарядку 41% батареї пішло майже 2,5 години. Причому цей спосіб абсолютно безпечний для людини, передає Росбалт.

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Між тим, технологія, яку назвали Power Over Wi-Fi, ще не достатньо розвинена. Поки що з її допомогою можна заряджати лише невеликі батареї. Для зарядки смартфонів або ноутбуків потужності роутера не вистачає.

Проте вчені заявляють, що після невеликої модернізації пристрій буде здатний заряджати будь-які гаджети.