Вчені винайшли Wi-Fi-зарядку для гаджетів
13:32, 25 листопада 2015Наука та IT
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Wi-Fi, крім інтернету, може роздавати ще й електрику. Про це заявили американські вчені, які виготовили прототип бездротової зарядки гаджетів від Wi-Fi роутера.
REUTERS
Дослідники за допомогою нового приладу змогли зарядити батарею фотоапарата. Відзначається, що на зарядку 41% батареї пішло майже 2,5 години. Причому цей спосіб абсолютно безпечний для людини, передає Росбалт.
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Між тим, технологія, яку назвали Power Over Wi-Fi, ще не достатньо розвинена. Поки що з її допомогою можна заряджати лише невеликі батареї. Для зарядки смартфонів або ноутбуків потужності роутера не вистачає.
Проте вчені заявляють, що після невеликої модернізації пристрій буде здатний заряджати будь-які гаджети.
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