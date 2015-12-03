У Японії розробили перший в світі смартфон, який можна мити

За словами авторів, пристрій стане в нагоді для використання в самих різних ситуаціях, включаючи купання у ванні, передає Lenta.ru з посиланням на портал The Verge. У Kyocera відзначають, що сенсорний дисплей гаджета працює навіть в намочену стані. Корпус смартфона зроблять стійким до подряпин. На додаток до апарату пропонується придбати підставку у вигляді гумової качечки.

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Пристрій працює на Android 5.1. Його оснастили 13-мегапіксельною камерою і екраном з діагоналлю 5 дюймів і максимальною роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів. Ємність вбудованого акумулятора складе 3000 міліампер-годин. Смартфон з'явиться у продажу в Японії 11 грудня, його буде ексклюзивно продавати оператор KDDI. Вартість новинки - трохи більше 57 тис. ієн (10 944 грн за курсом НБУ на 3 грудня).