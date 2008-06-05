Створено Асоціацію учасників електронного бізнесу

В Україні в травні створено некомерційну організацію «Асоціація учасників електронного бізнесу України» (УЕЛБУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Асоціації Павло СІДЕЛЄВ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, засновниками Асоціації є дві компанії - «Юником Системс», очолювана П.СІДЕЛЄВИМ, і «Майтоп», якою керує Олексій ПОТОЦЬКИЙ. Президентом Асоціації є Юрій ЧАЙКА.

Головна мета створення Асоціації - сприяти розвитку електронного бізнесу в Україні.

Голова Асоціації зазначив, що серед пріоритетних завдань новоствореної організації - вирішення проблем, з якими стикаються представники електронного бізнесу. Зокрема, члени Асоціації займатимуться формуванням єдиних стандартів в електронних системах України (електронний цифровий підпис, електронні способи платежів, електронна торгівля) на законодавчому рівні і лобіюванням законопроектів у парламенті. У цьому напрямі організація планує співробітничати з «Лабораторією законодавчих ініціатив».

При цьому організація також планує проводити семінари із залученням іноземних експертів з метою вгамувати «інформаційний голод» та інформувати громадськість про те, що таке електронний бізнес, інтернет-платежі тощо. Асоціація розраховує підвищити відсоток проникнення Інтернету і електронного бізнесу серед українських користувачів.

У свою чергу співзасновник Асоціації О.ПОТОЦЬКИЙ повідомив, що Асоціація планує налагодити співпрацю з компаніями з підрахунку кількості інтернет-користувачів в Україні, оскільки подібна статистика в країні не ведеться, і дані різних експертів не завжди відповідають дійсності.

Крім того, для зручності користувачів інтернет-магазинів Асоціація планує розробити і найближчим часом запустити систему, яка зможе сертифікувати продавців і постачальників товарів і послуг в інтернет-магазинах. Такий сервіс надаватиме інформацію про реєстрацію, дані про власників магазинів, відгуки покупців. Для реалізації цього проекту Асоціація веде переговори з центром захисту прав споживачів.

Крім того, в планах Асоціації - запустити сервіс «Open ID», який дозволить кожному користувачу мати свій ідентифікатор, щоб кожного разу не реєструватися в десятці інтернет-магазинів. За допомогою цього сервісу можна централізовано відстежувати спроби злому пароля користувача для забезпечення безпеки.

П.СІДЕЛЄВ також зазначив, що на даний момент в Асоціації формується сім комітетів, які займатимуться питаннями співпраці з державними органами, електронної комерції, термінального обслуговування, мобільної комерції, інтелектуальної власності, юридичної підтримки, платіжними системами і банківськими інструментами.

За його словами, на сьогодні організація фінансується двома компаніями, що входять до неї. Надалі планується розглянути питання про членські внески і затвердити їх розмір. П.СІДЕЛЄВ уточнив, що сума внеску буде прийнятною для представників малого і середнього бізнесу.

Серед потенційних членів Асоціації її голова розраховує побачити інтернет-магазини (близько 10 тис. в Україні), операторів стільникового зв`язку, контент-провайдерів та інших учасників електронного бізнесу.