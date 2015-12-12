Apple напророкували збільшення кількості атак на iOS і Mac

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на BBC News.

Експерти зійшлися на думці, що показник кіберзагроз, орієнтованих на продукти Apple, буде зростати. Зокрема, за даними FireEye, буде атакована платіжна система Apple Pay.

Найбільшій небезпеці піддаються пристрої, які були піддані «джейлбрейку» — операції, що дозволяє отримати доступ до файлової системи апарату.

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За перші дев'ять місяців 2015 року кількість унікальних комп'ютерів на OS X, які були заражені вірусами, зросла в сім разів порівняно з 2014 роком. В основному це були програми, які не несли в собі шкідливого коду, але містили настирливу рекламу або були здатні відслідковувати веб-активність користувачів. Для порівняння, в минулому році щомісячно були атаковані до 70 тисяч комп'ютерів Mac.

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У той же час, стверджують дослідники, iOS залишається менш вразливою до шкідливого ПО, ніж Windows і Android. За інформацією FireEye, 96 відсотків вірусів спрямовані на Android.