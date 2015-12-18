Журнал Nature назвав найвпливовіших вчених

Про це повідомляє Лента.ру, цитуючи сайт Nature.

До списку потрапила Крістіана Фігерес з Коста-Ріки, яка, згідно Nature, доклала максимум зусиль для забезпечення конструктивного діалогу між сторонами на грудневому кліматичному саміті в Парижі.

Також редакцією Nature був відзначений дипломат Алі Акбар Салехі. Він вніс великий внесок у врегулювання політичних протиріч щодо ядерної програми Ірану, що призвело до підписання проміжної угоди між країною і США, Китаєм, Росією, Німеччиною, Великобританією і Францією.

Серед найвпливовіших вчених виявився психолог Брайан Нозек, який провів дослідження, присвячене відтворюваності результатів наукових робіт своїх колег. Виявилося, що менше половини результатів статей таких вчених можуть бути відтворені їх колегами.

Редакція Nature також вибрала американського астронома Джоан Шмельц, яка звернула увагу громадськості на становище жінок в науці, не залишивши без уваги звинувачення студенток на адресу відомого дослідника екзопланет Джеффа Марсі.

До списку найвпливовіших вчених також увійшов Алан Стерн. У якості його головною заслуги приведено наукове керівництво місією New Horizons, в результаті якої міжпланетна станція вперше в історії людства досліджувала Плутон — найбільшу карликову планету в Сонячній системі.

Також вибір Nature припав на фізика Чженань Бао, яка добилася великого прогресу в отриманні штучної шкіри - її чутливість виявилася порівнянна з людською.

Генетик Цзюньцзе Хуан з Китаю вперше в рецензованому журналі опублікував дослідження, присвячене редагуванню з використанням технології CRISPR / Cas9 генома ембріона людини. Саме це дозволило йому потрапити в число найвпливовіших дослідників.

Крім того, редакцією Nature був обраний американський вчений Девід Райх, який провів великі дослідження генома древніх людей, зокрема людей ямної культури. Роботи вченого дозволили встановити далеких предків сучасних європейців.

У список фізик Михайло Еремец, що працює в Інституті хімії Товариства Макса Планка, відомий роботами з надпровідним властивостям сірководню, які можуть спостерігатися при високих температурах і тиску.

Нарешті, ще однією учасницею топ-10 найвпливовіших дослідників виявилася біолог Христина Смоулк. Їй вдалося отримати штам дріжджів, що виробляють опіоїди (конкретно - ретикулін без домішок тебаїн). Раніше це знеболююче видобувалося з опіумного маку.

Фаворитами наступного року Nature назвав Фабіоллу Джанотті (майбутню главу Європейського Центру ядерних досліджень), Габріеллу Гонсалез (астронома з обсерваторії LIGO), Кеті Ніакан (дослідницю стовбурових клітин), Деміс Хассабіс (вченого в галузі штучного інтелекту) і Ян Вей (керівника Національного фонду природних наук Китаю).