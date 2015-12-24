Вчені з'ясували, що собаки виявилися здатні копіювати емоції один одного

Здатність відображати емоції (наприклад, сміятися у відповідь) допомагає людям спілкуватися між собою. Як з'ясувалося, собаки роблять те ж саме з тими ж цілями, повідомляє "Моя планета" з посиланням на BBC.

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До такого висновку дійшли вчені з Університету Пізи, які проаналізували 50 годин відеозаписів взаємодії собак між собою. Дослідники помітили, що собаки, як люди і деякі інші примати, віддзеркалюють міміку і рухи своїх ближніх за частки секунди, роблячи це мимоволі. Наприклад, якщо одна собака в настрої пограти, вона особливим чином відкриває пащу або «припадає» на передні лапи, друга тут же копіює ці рухи. Це може свідчити про наявність у собак здатності до емпатії, йдеться в дослідженні.

Втім, інші вчені піддають ці висновки сумніву. Доктор Джон Бредшоу з Університету Брістоля говорить, що потрібно провести більше досліджень, щоб достовірно встановити, чи здатні собаки співчувати один одному, подібно людям.

За його словами, собаки відомі своїм умінням копіювати рухи як своїх родичів, так і людей - саме тому вони так легко навчаються. Вони також люблять грати, і імітація рухів партнера означає готовність до продовження гри. Але це, по Бредшоу, не означає, що собака може зчитувати емоції чи думки інших собак.

Відомо, що собаки можуть реагувати на вираз обличчя людини, наприклад повторювати позіхання, що дає підстави припускати наявність у них зачатків емпатії. Такі здібності наші чотириногі друзі могли набути у процесі одомашнення. Для перевірки цієї версії італійська команда дослідників вирішила вивчити поведінку найближчих родичів собак - вовків.