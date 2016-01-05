У таблицю Менделєєва додали чотири нових елементи

Таблиця Менделєєва поповнилася чотирма елементами зі 113-м, 115-м, 117-м і 118-м атомними номерами, повідомляється на сайті Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії (IUPAC), передає РИА Новости.

Особлива складність в отриманні нових елементів полягала в тому, що вони розпадаються на раніше невідомі ізотопи легших елементів, які ще належить визначити. Всі чотири нові елементи були синтезовані штучно. У природі не існує елементів важчих за уран, тобто з атомними номерами (числом протонів в ядрі атома) більш як 92. Їх одержують шляхом штучного синтезу.

Вчених з інституту RIKEN визнали творцями 113-го елемента таблиці Менделєєва, який може бути названий "японієм". Наголошується, що це перший "японський" елемент таблиці Менделєєва.

Право назвати елементи з атомними номерами 115, 117 і 118, належить російсько-американській групі вчених з Об'єднаного інституту ядерних досліджень в Дубні, Ліверморської національної лабораторії в Каліфорнії і Національної лабораторії Ок-Рідж в Теннессі. Новим елементам присвоєні "тимчасові" назви унунпентій (ununpentium — Uup), унунсептій (ununseptium — Uus) і унуноктій (ununoctium — Uuo), а через п'ять місяців у періодичній таблиці з'являться їхні справжні імена і дволітерні позначення.

Останнє додавання в таблицю Менделєєва було зроблено в 2011 році, коли були відкриті елементи, зі 114-м і 116-м атомними номерами, названі флеровієм і ліверморієм.