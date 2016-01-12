У Британії мають намір дозволити вирощування людських органів у тілах тварин

З цією метою науковий комітет з тварин на поточному тижні запланував публікацію першої інструкції з використання химер (тварин з окремими людськими органами - Ред.), передає Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що комітет має намір показати перспективність і безпеку використання вирощених у тілі інших тварин людських органів. На думку вчених, це дозволить вирішити проблему браку донорських органів.

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Для вирощування людських органів найбільш перспективними тваринами вважаються свині й вівці. Вчені зазначають, що нові органи не будуть відторгатися, оскільки для їхнього вирощування будуть використовуватися стовбурові клітини людини, що потребує пересадки.

Відповідно до британського законодавства, родичі загиблої людини можуть заборонити використання її органів для трансплантації навіть у випадку, якщо вона раніше це дозволила.

Варто наголосити, що експерименти з химерами вже проводяться у США (без пересадки вирощених органів людини) у наукових цілях.

Раніше дослідній групі з Лікарні Морристона (Morriston Hospital) під керівництвом Яйна Уитейкера (Iain Whitaker) за допомогою тривимірного друку вдалося створити хрящову тканину, яка підходить для пересадки.