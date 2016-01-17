На МКС розпустилася перша в історії квітка (фото)
Астру-цинію виростив астронавт Скотт Келлі.
На Міжнародній космічній станції розпустилася квітка. Про це у своєму Twitter написав один з членів екіпажу, астронавт НАСА Скотт Келлі.
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"Дивіться, це дебют: перша вирощена в космосі квітка", - написав астронавт.
First ever flower grown in space makes its debut! #SpaceFlower#zinnia#YearInSpacepic.twitter.com/2uGYvwtLKr
— Scott Kelly (@StationCDRKelly) January 16, 2016
"Так, в космосі існують інші форми життя", - додав Келлі в іншому повідомленні.
У NASA повідомляють, що квіти айстри-цинії посадив минулого року на МКС у контейнері Veggie астронавт Челл Ліндгрен. Пізніше він повернувся на Землю, а за рослинами почав доглядати Келлі.
Дві квітки раніше не вдалося врятувати, їх повернули для вивчення на Землю. На станції залишається ще дві, 12 січня на них з'явилися бутони, а ще через 4 дні – квіти.