На МКС розпустилася перша в історії квітка (фото)

На Міжнародній космічній станції розпустилася квітка. Про це у своєму Twitter написав один з членів екіпажу, астронавт НАСА Скотт Келлі.

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"Дивіться, це дебют: перша вирощена в космосі квітка", - написав астронавт.

"Так, в космосі існують інші форми життя", - додав Келлі в іншому повідомленні.

У NASA повідомляють, що квіти айстри-цинії посадив минулого року на МКС у контейнері Veggie астронавт Челл Ліндгрен. Пізніше він повернувся на Землю, а за рослинами почав доглядати Келлі.

Дві квітки раніше не вдалося врятувати, їх повернули для вивчення на Землю. На станції залишається ще дві, 12 січня на них з'явилися бутони, а ще через 4 дні – квіти.