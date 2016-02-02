У Facebook знайшли приховану функцію гри в шахи
23:41, 02 лютого 2016Наука та IT
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В особистих повідомленнях Facebook та чатах Messenger прихована функція, яка дозволяє грати в шахи один з одним.
У повідомленнях Facebook можна грати в шахи / Фото УНІАН
Про це повідомляє Tech Insider.
Зазначається, що хоч і функція недостатньо доопрацьована, але тим не менше, працює.
Для активації гри необхідно ввести в поле листування @fbchess play, після чого у вікні чату з'являється зображення шахівниці з фігурами.
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Користувач, який ініціював гру, отримує чорні фігури, і отже, починає другим.
Повну інструкцію можна глянути, якщо ввести @fbchess help / techinsider.io
Для управління фігурами необхідно вводити спеціальні короткі команди.
Так, відправка @fbchess f3 зрушує пішака на комірку f3, а @fbchess Bg7 переносить слона на полі g7.
Повну інструкцію можна глянути, якщо ввести @fbchess help.
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