У Facebook знайшли приховану функцію гри в шахи

Про це повідомляє Tech Insider.

Зазначається, що хоч і функція недостатньо доопрацьована, але тим не менше, працює.

Для активації гри необхідно ввести в поле листування @fbchess play, після чого у вікні чату з'являється зображення шахівниці з фігурами.

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Користувач, який ініціював гру, отримує чорні фігури, і отже, починає другим.

Для управління фігурами необхідно вводити спеціальні короткі команди.

Так, відправка @fbchess f3 зрушує пішака на комірку f3, а @fbchess Bg7 переносить слона на полі g7.

Повну інструкцію можна глянути, якщо ввести @fbchess help.