Facebook поставив під сумнів "теорію шести рукостискань"

Про це в четвер, 4 лютого, повідомляється в блозі соцмережі, передає Дождь.

Згідно теорії, будь-які дві людини на Землі розділені в середньому лише п'ятьма рівнями спільних знайомих (або, інакше, шістьма рівнями зв'язків). У 1960-ті роки цю гіпотезу висунув американський психолог Стенлі Мілгрем, грунтуючись на результатах кількох експериментів.

Читайте такожFacebook змінить алгоритм новинної стрічки

Але в Facebook вважають, що завдяки соціальним мережам світ став «тіснішим». З'ясувалося, що двох людей, авторизованих в Facebook, поділяють в середньому 3,57 «рукостискань» (рівня зв'язків).

Facebook проаналізував мільярди зв'язків між своїми користувачами, число яких становить 1,6 мільярди (приблизно чверть населення планети).

При цьому в дослідженні наголошується, що в 2011, коли в Facebook було зареєстровано менше людей, двох осіб розділяло в середньому 3,74 «рукостискання». У 2008 році цей показник дорівнював 4,28.

Читайте такожЦукерберг має намір створити комп'ютерну систему з управління будинком на основі штучного інтелекту