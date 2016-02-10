Вчені показали знімки потенційно живого озера на Марсі

Озеро розташовується в лабіринті Ночі (комплексі каньйонів протяжністю 1,2 тис. км) на Червоній планеті, повідомляє Lenta.ru. Його наповнення відбувалося, на думку Алексіса Родрігеса, з підповерхневих джерел. Раніше температурні умови на озері були сприятливими для підтримки життя в ньому.

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Для з'ясування можливих умов, які були в стародавньому озері, вчений збирається відправитися влітку 2016 року в Тибет. Астробіолог за підтримки китайського уряду досліджує високогірні озера. Умови у водоймах, на думку Алексіса Родрігеса, нагадують марсіанські.

Планетологический інститут в Тусоні бере участь у багатьох проектах NASA, зокрема в місії Dawn. Раніше агентства повідомляли, що протягом найближчих 20 років NASA знайде сліди неземного життя в Сонячній системі, а головним завданням агентства є досягнення астронавтами Марса.